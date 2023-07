Van der Sar verlaat intensive care: 'Hoop dat ik volgende week naar huis mag'

Edwin van der Sar heeft de intensive care verlaten. De voormalige Ajax-directeur werd anderhalve week geleden opgenomen op de ic nadat hij tijdens zijn vakantie in Kroatië een hersenbloeding had gehad.

"Allereerst willen we iedereen bedanken voor alle leuke en ondersteunende berichten", schrijft Van der Sar dinsdag op Twitter. "Ik ben blij te kunnen mededelen dat ik niet langer op de intensive care lig."

"Ik lig nog wel in het ziekenhuis. Volgende week hoop ik naar huis te gaan en de volgende stap in mijn herstel te zetten!"

Met zijn bericht liet de 52-jarige Van der Sar voor het eerst sinds hij op de intensive care werd opgenomen, van zich horen. De oud-doelman werd op vrijdag 7 juli getroffen door een hersenbloeding in Kroatië en lag een week lang in een ziekenhuis in Split.

Een week geleden meldde zijn vrouw Annemarie dat Van der Sar in staat is te communiceren. Sinds vrijdagavond lag de 130-voudig Oranje-international op de intensive care in Nederland.

Van der Sar was tien jaar lang directeur bij Ajax

Van der Sar maakte zo'n anderhalve maand geleden bekend dat hij terugtreedt als directeur van Ajax. De Amsterdammers beleefden een uiterst moeizaam seizoen en grepen door de derde plaats in de Eredivisie naast een Champions League-ticket.

Bij Ajax was Van der Sar sinds 2013 directeur. Samen met de vorig jaar technisch directeur Marc Overmars, die wegens grensoverschrijdend gedrag moest vertrekken, zette hij de club internationaal weer op de kaart. Zo bereikten de Amsterdammers in 2017 de Europa League-finale en in 2019 de halve eindstrijd van de Champions League.