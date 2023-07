Ten Hag ziet Rashford contract bij Manchester United met vier jaar verlengen

Marcus Rashford heeft zijn contract bij Manchester United dinsdag met vier jaar verlengd. De Engelse aanvaller ligt nu tot de zomer van 2028 vast bij de club van trainer Erik ten Hag.

"Ik kwam op zevenjarige leeftijd binnen bij Manchester United met een droom", vertelt Rashford op de website van zijn club. "Diezelfde passie, trots en vastberadenheid om te slagen motiveren me nog iedere keer dat ik de eer heb om dit shirt te dragen."

De 25-jarige Rashford doorliep de jeugdopleiding van Manchester United en maakte in 2016 zijn debuut in de hoofdmacht. Tot nu toe speelde de aanvaller 359 wedstrijden voor 'The Red Devils' en daarin scoorde hij 123 keer.

Afgelopen seizoen was Rashford met zeventien doelpunten clubtopscorer in de Premier League. De 53-voudig international won tot nu toe de Europa League, de FA Cup, het Community Shield en tweemaal de League Cup met United.

"Ik heb al een aantal geweldige ervaringen opgedaan bij deze fantastische club, maar er is nog veel meer te bereiken. Ik ben vastberaden om de komende jaren nog meer prijzen te winnen", zegt Rashford.

Foto: Getty Images

'Kan niet enthousiaster zijn over de toekomst onder deze manager'

Ook had Rashford een goed woordje over voor Ten Hag. "Als United-fan weet ik welke verantwoordelijkheid dit shirt met zich meedraagt. Ik kan niet enthousiaster zijn over de toekomst onder deze manager."

Rashford stond ook in de belangstelling van andere Europese topclubs. John Murtough, de nieuwe technisch directeur van United, is blij dat de aanvaller die aanbiedingen heeft afgeslagen. "Nu hij zijn beste jaren ingaat, weten we dat we nog veel meer van hem kunnen verwachten."