FC Utrecht geeft nieuwe aanval verder vorm met komst Go Ahead-spits Lidberg

FC Utrecht heeft dinsdag opnieuw een aanvallende versterking verwelkomd. Spits Isac Lidberg komt over van Go Ahead Eagles en tekent voor vier jaar in Stadion Galgenwaard.

Lidberg speelde sinds de zomer van 2021 voor Go Ahead, dat hem vanuit zijn vaderland Zweden naar de Eredivisie haalde. In Deventer kwam hij tot veertien goals in 72 wedstrijden.

Eerder deze transferperiode verwelkomde FC Utrecht met Mats Seuntjens, Ole Romeny en Marouan Azarkan al drie nieuwe aanvallers. Daar staat het vertrek van Naoki Maeda, Remco Balk, Amin Younes en vermoedelijk ook topscorer Anastasios Douvikas, Bas Dost en Mimoun Mahi tegenover.

Volgens technisch directeur Jordy Zuidam is de 24-jarige Lidberg een sterke spits die iets kan forceren. "Hij is een echte teamplayer en stopt veel energie in wedstrijden. Daarmee zaait hij veel onrust in de defensie van tegenstanders, waardoor kansen ontstaan."

Go Ahead Eagles heeft al ingespeeld op het vertrek van Lidberg. De club uit Overijssel legde onlangs met de Zweed Victor Edvardsen en de Belg Thibo Baeten twee spitsen vast.

FC Utrecht pakt flink door op de transfermarkt. Het aantal nieuwelingen ten opzichte van vorig seizoen staat nu op acht. De club uit de Domstad werd afgelopen seizoen zevende in de Eredivisie en liep Europees voetbal mis.