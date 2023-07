Van Miedema tot Mead: deze topspeelsters missen het WK door een blessure

Een groot aantal topspeelsters moet het WK aan zich voorbij laten gaan door een (kruisband)blessure. Bij Oranje ontbreekt Vivianne Miedema, maar ook het Engeland van Sarina Wiegman en Oranje-tegenstander Verenigde Staten missen belangrijke krachten. Een overzicht.

Nederland

Vivianne Miedema: In december werd Andries Jonker opgeschrikt met het nieuws dat Miedema haar kruisband had afgescheurd. De 27-jarige Arsenal-spits liep de blessure op in een Champions League-duel met Olympique Lyonnais. Voor de topscorer van Oranje was het al snel duidelijk dat ze het WK niet ging halen. Miedema werd geopereerd en zet momenteel grote stappen in haar revalidatie. Terwijl haar teamgenoten zich aan voorbereiden waren op het WK, keerde Miedema op 10 juli terug op het trainingsveld bij Arsenal.

Vivianne Miedema staat met een brede glimlach op het trainingsveld van Arsenal. Foto: Getty Images

Engeland

Beth Mead: Niet alleen Miedema liep een ernstige kruisbandblessure op. Ook voor haar partner en Arsenal-teamgenoot Mead sloeg het noodlot toe. De uitblinker van het EK in 2022 liep haar kwetsuur op tijdens een wedstrijd tegen Manchester United. Het ontbreken van Mead op het WK is een flinke aderlating voor bondscoach Wiegman, die vorige zomer in eigen land Europees kampioen werd met de Engelse voetbalsters.

Leah Williamson: Wiegman moet naast Mead ook aanvoerder Williamson missen. De 26-jarige Arsenal-verdediger verstapte zich drie maanden geleden tijdens een Women's Super League-wedstrijd en bleek haar kruisband te hebben gescheurd. De aanvoerdersband zit tijdens het WK om de arm van keeper Mary Earps.

Fran Kirby: In aanloop naar het WK kreeg Wiegman nog meer slecht nieuws. De topscorer aller tijden van Chelsea kampte al enige maanden met een knieblessure en besloot zich te laten opereren. Met Kirby, Mead en Williamson mist Wiegman drie speelsters uit de basisopstelling van de gewonnen EK-finale in 2022.

Uitblinker Beth Mead had een belangrijk aandeel in de Europese titel van Engeland en Sarina Wiegman. Foto: Getty Images

Verenigde Staten

Becky Sauerbrunn: Ook bij de Verenigde Staten is de aanvoerder afwezig in Australië en Nieuw-Zeeland. De 38-jarige Sauerbrunn pakte met de Amerikanen al twee keer de wereldtitel; door een blessure aan haar rechtervoet volgt er hoe dan ook geen derde keer. Routinier Alex Morgan en Olympique Lyon-middenvelder Lindsey Horan nemen de aanvoerderstaken over.

Tobin Heath: Naast routinier Sauerbrunn kan bondscoach Vlatko Andonovski ook geen beroep doen op 181-voudig international Heath. De 35-jarige spits kampt al lange tijd met blessures en onderging in september een knieoperatie. Sindsdien heeft ze niet meer gespeeld. In totaal ontbreken er bij de VS, dat Oranje treft in de groepsfase, maar liefst zeven spelers op het WK.

Andere geblesseerde afwezigen VS Christen Press (kruisbandblessure)

Catarina Macario (kruisbandblessure)

Abby Dahlkemper (rugblessure)

Sam Mewis (knieblessure)

Mallory Pugh (knieblessure)

Tobin Heath stond in de WK-finale van 2019 tegenover Oranje. Foto: Getty Images

Frankrijk

Marie-Antoinette Katoto: Ook bij de Fransen is de ziekenboeg flink gevuld. De grootste naam die ontbreekt in de Franse selectie is die van Katoto. De sterspeelster scheurde vorig jaar in het EK-duel met België haar kruisband af en herstelde niet voorspoedig. Katoto is bij Paris Saint-Germain ploeggenoot van Jackie Groenen en Lieke Martens.

Delphine Cascarino: Naast Katoto zit Lyon-aanvaller Cascarino ook thuis met een kruisbandblessure. Bondscoach Hervé Renard zag de 56-voudig international in mei uitvallen. Cascarino won met Lyon al vijf keer de Champions League én de landstitel. Op het EK in 2022 was ze een van de uitblinkers in de gewonnen kwartfinale tegen Oranje (1-0).

Amandine Henry: Ook routinier Henry moet het WK aan zich voorbij laten gaan. De 33-jarige middenvelder werd door Renard voor het eerst sinds december 2020 weer bij de selectie gehaald, maar liep op een training een kuitblessure op. De voormalige aanvoerder van de Franse ploeg en zevenvoudig Champions League-winnaar is lange tijd uitgeschakeld.

Franse sterspeelster Marie-Antoinette Katoto viel geblesseerd uit in het EK-duel met België. Foto: Getty Images