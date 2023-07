Bannis (21) verruilt Feyenoord net als generatiegenoot Taabouni voor Qatar

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Naoufal Bannis vertrekt bij Feyenoord en vervolgt zijn carrière in Qatar. De centrumspits, die tot volgend jaar zomer vastlag in De Kuip, heeft zich verbonden aan Al Markhiya.

De 21-jarige Bannis komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord en kwam in totaal 22 wedstrijden in actie voor de hoofdmacht. De afgelopen seizoenen werd hij verhuurd aan respectievelijk FC Dordrecht, NAC Breda en FC Eindhoven.

"Ik kijk terug op een hele fijne periode en ben tegelijkertijd erg trots dat ik al die jaren het Feyenoord-shirt heb mogen dragen", zegt Bannis op de site van de landskampioen. "Na de afgelopen seizoenen al ervaring op te hebben gedaan in de Keuken Kampioen Divisie is het voor mij nu tijd om een volgende stap in mijn carrière te zetten."