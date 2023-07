Manchester United-icoon Giggs vrijgesproken in beruchte mishandelingszaak

Ryan Giggs is dinsdag vrijgesproken in een beruchte mishandelingszaak. De voormalig sterspeler van Manchester United was door zijn ex-partner en haar zus aangeklaagd voor huiselijk geweld.

De rechtbank in Manchester heeft besloten om de rechtszaak tegen Giggs te seponeren, omdat zijn ex-partner Kate Greville had aangegeven niet te willen getuigen. Giggs was zelf niet aanwezig in de rechtszaal.

Volgens zijn ex had Giggs onder meer een kopstoot en een elleboogstoot uitgedeeld. Hij zou haar ook een keer in een hotel naakt de gang op hebben getrapt, nadat ze hem had gevraagd naar vermeend overspel. Eerder ontkende de 48-jarige Giggs alle beschuldigingen. Hij zei wel dat een ruzie met zijn ex-vriendin en haar zus uit de hand was gelopen.

"Giggs is opgelucht dat de zaak eindelijk tot een einde is gekomen", zei zijn advocaat Chris Daw in de rechtbank in Manchester. "Na bijna drie jaar vechten om zijn naam te zuiveren is hij nu van plan om weer een nieuw leven op te bouwen als onschuldig man."

Als gevolg van de affaire raakte Giggs zijn baan als bondscoach van Wales kwijt. De Welshman werd eind 2020 op non-actief gezet, nadat hij was opgepakt door de politie. In juni 2022 besloot Giggs zijn functie volledig neer te leggen. Robert Page volgde hem op.