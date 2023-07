Ronaldo stelt dat Saoedische competitie binnen een jaar sterker is dan Eredivisie

Cristiano Ronaldo denkt dat de competitie in Saoedi-Arabië snel van hoger niveau zal zijn dan bijvoorbeeld de Eredivisie. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar vindt dat zijn komst naar Al Nassr daartoe heeft aangezet.

"De Saoedische competitie is al beter dan de MLS", zei Ronaldo in zijn thuisland Portugal tegen journalisten na een 0-5-oefennederlaag met Al Nassr tegen Celta de Vigo.

In zijn gesprek met de verslaggevers sloot Ronaldo uit dat we hem nog te zien krijgen op de Europese velden. "Die deur is dicht", was de vijfvoudig Champions League-winnaar stellig.