Vitesse behoudt uitblinker Kozlowski, Peer Koopmeiners van AZ naar Almere City

Vitesse huurt Kacper Kozlowski komend seizoen opnieuw van Brighton & Hove Albion. AZ verhuurt middenvelder Peer Koopmeiners aan promovendus Almere City, terwijl Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles zich hebben versterkt met respectievelijk Loreintz Rosier en Dean James.

"Na het vorige seizoen heb ik direct aangegeven dat ik graag nog een jaar bij Vitesse wilde voetballen", zegt Kozlowski op de site van Vitesse. "Ik voel me hier thuis, dankzij mijn ploeggenoten, de staf en de andere collega's."

AZ verhuurt Peer Koopmeiners dit seizoen aan promovendus Almere City. De 23-jarige middenvelder werd het afgelopen half jaar al gestald bij Excelsior, waarvoor hij negentien duels in actie kwam.

Koopmeiners speelde tot dusver 115 wedstrijden voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. Het afgelopen seizoen viel hij nog drie keer in tijdens Conference League-wedstrijden van de hoofdmacht van AZ.

Technisch manager Johan Hansma zegt dat Almere City nog op zoek was naar een controlerende middenvelder. "Met Peer trekken we een complete voetballer aan, die zowel verdedigend als opbouwend weet hoe hij in de Eredivisie uit de voeten kan."