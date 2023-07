PSV Vrouwen kiest na tegenvallend seizoen voor Ten Berge als nieuwe trainer

Delen via E-mail

PSV Vrouwen heeft dinsdag Roeland ten Berge aangesteld als trainer. De oud-coach van onder meer de vrouwenploeg van sc Heerenveen moet PSV na een teleurstellend seizoen naar nieuwe successen leiden.

Een maand geleden nam PSV "in goed overleg" afscheid van trainer Rick de Rooij. Onder zijn leiding werd de ambitieuze ploeg uit Eindhoven slechts vierde in de Azerion Vrouwen Eredivisie. Bovendien verloren ze de bekerfinale.

"We willen graag weer meedoen om de titel. Met de komst van Roeland hebben we daarin een goede stap gezet", zegt manager vrouwenvoetbal Sandra Doreleijers over de komst van de 46-jarige Ten Berge, die voor twee jaar tekent.