PSV-trainer Bosz zag vertrek Simons al aankomen: 'Maar het blijft erg jammer'

PSV-trainer Peter Bosz zag het vertrek van Xavi Simons al aankomen. De smaakmaker van het afgelopen Eredivisie-seizoen keerde dit weekend terug naar zijn vorige werkgever Paris Saint-Germain.

"Dit zag ik aankomen, maar het blijft natuurlijk hartstikke jammer", zei Bosz maandag tegen de NOS op een trainingskamp in Oostenrijk.

"De club informeerde mij dat dit eraan zou kunnen komen. PSV en ik hebben alles geprobeerd om hem te behouden, maar die jongen staat in zijn recht. Hij had een clausule in zijn contract en daar heeft hij gebruik van gemaakt."

PSV verraste vorig jaar zomer door de twintigjarige Simons los te weken bij PSG. Later werd bekend dat de grootmacht tot medio 2024 de mogelijkheid had om Simons middels een terugkoopclausule terug naar Parijs te halen voor naar verluidt 6 miljoen euro.

Nadat PSG kenbaar had gemaakt Simons weer te willen overnemen, was het aan de Oranje-international zelf om te bepalen of hij PSV na een jaar wilde verlaten. Na lang wikken en wegen koos Simons voor een terugkeer naar PSG, dat hem zeer waarschijnlijk op huurbasis gaat stallen bij RB Leipzig.

Xavi Simons groeide afgelopen seizoen uit tot een van de smaakmakers van de Eredivisie. Foto: Pro Shots

Bosz hoopt op waardige vervanger Simons

Simons tekende vorig jaar zomer een contract tot medio 2027 bij PSV. De aanvaller groeide uit tot smaakmaker van het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij, die vlak voor het einde van het seizoen vertrok. Simons won met de Eindhovense club zowel de Johan Cruijff Schaal als de KNVB-beker.

"Ik heb plannen gemaakt met het idee dat hij erbij zou blijven, nu gaan we plannen maken zonder hem", zei Bosz, die hoopt dat PSV een waardig vervanger van Simons kan halen. "Volgens mij was hij goedkoper dan 6 miljoen euro toen hij naar PSV kwam. Dus iets soortgelijks terughalen is wel degelijk mogelijk."