In beeld Lionel Messi met spectaculaire show gepresenteerd bij Inter Miami

Lionel Messi is zondagnacht in het DRV PNK Stadium in Fort Lauderdale (Florida) gepresenteerd aan de fans van Inter Miami. De 36-jarige wereldkampioen werd met een spectaculaire show aan de 20.000 toeschouwers voorgesteld.

Duizenden toeschouwers verzamelden zich al vroeg bij het stadion in Fort Lauderdale. Foto: Getty Images

Door noodweer werd de show iets uitgesteld, omdat volgens de Amerikaanse wet een buitenevenement niet door mag gaan als er dichtbij onweer is. Foto: Getty Images

Deze fan wilde de presentatie van Messi absoluut niet missen. Foto: Getty Images

Vooraf en tijdens de presentatie werd het publiek vermaakt met een vuurwerkshow. Foto: Getty Images

Messi werd bij zijn entree toegejuicht door de enthousiaste toeschouwers. Foto: AP

Messi sprak het publiek toe: "Ik ben erg blij dat ik met mijn gezin naar deze stad ben gekomen en dat ik voor dit project heb gekozen. Ik twijfel er niet aan dat we er enorm van gaan genieten." Foto: Getty Images

Ook Sergio Busquets, voormalig ploeggenoot van Messi bij FC Barcelona, werd gepresenteerd. Foto: Getty Images

Een onvergetelijk moment voor deze Inter Miami-fan. Foto: Getty Images