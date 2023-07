Spanje maakt na Van Dongen ook excuses voor nadoen haka: 'Nog veel te leren'

De vrouwenploeg van Spanje heeft maandag in Nieuw-Zeeland excuses aangeboden voor een 'hakavideo' op sociale media. Spanje volgt daarmee Oranje-international Merel van Dongen, die ook excuses maakte voor het nadoen van de rituele dans van de Maori.

Aanvoerder Ivana Andrés van de Spaanse ploeg zei dat het team "nog veel te leren heeft over de Nieuw-Zeelandse cultuur". "Wij waren pas een paar dagen in Nieuw-Zeeland. We weten nu hoe belangrijk dit voor de Maori is."

Het Spaanse team had ruim een week geleden een video geplaatst waarin door vier speelsters een haka werd gedaan. Dit is de dans van de Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Het staat iedereen vrij de haka uit te voeren, als er maar respect en begrip is voor de betekenis erachter.

Andrés bood haar excuses aan en die werden door de lokale bevolking geaccepteerd. De speelsters kregen van de Maori ook uitleg over Matariki, een nieuwe nationale feestdag ter ere van de viering van het nieuwjaar volgens de Maori.

Van Dongen zegt sorry

Ook Oranje kwam in opspraak door een video van een haka. De KNVB haalde de video "uit respect" offline. De bond benadrukte dat het niet ging om de befaamde dans, maar om een fysiek deel van een training dat was gericht "op het oproepen van innerlijke kracht vanuit de core van het lichaam".

Van Dongen, die in de video hoorbaar "haka" riep, bood later alsnog haar excuses aan. "Het was absoluut niet mijn bedoeling om de spot te drijven met de haka. Als ik er mensen mee heb gekwetst, zeg ik sorry tegen hen. Het zal niet meer gebeuren", zei de speelster tegen NU.nl.