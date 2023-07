Feyenoord-spits Giménez bezorgt Mexico de Gold Cup met prachtige solo

Feyenoord-spits Santiago Giménez heeft Mexico zondagnacht in Los Angeles de Gold Cup bezorgd. De aanvaller viel in de finale tegen Panama vijf minuten voor tijd in en maakte kort daarna de enige treffer van de wedstrijd: 1-0.

Giménez kreeg in de counter de bal rond de middenlijn aangespeeld. De 22-jarige spits kapte knap zijn directe tegenstander Harold Cummings uit, snelde naar het vijandelijke doel en plaatste de bal achter keeper Orlando Mosquera.

In de slotminuten probeerde Panama nog de gelijkmaker te forceren, maar Mexico hield stand. Ajacieden Edson Álvarez en Jorge Sánchez speelden de hele wedstrijd mee bij de ploeg van bondscoach Jaime Lozano.

"Het is onbeschrijflijk", zei Giménez na afloop. "Het is indrukwekkend hoe deze groep naar elkaar is gegroeid om beter te worden. Ik zeg het niet met woorden, de titel is het bewijs."

Het betekende voor Mexico de negende Gold Cup-winst in de geschiedenis. Geen land was vaker de beste van het kampioenschap van Noord- en Centraal-Amerika en het Caraïbisch gebied.

Panama heeft de Gold Cup nog nooit gewonnen. Het land uit Centraal-Amerika bereikte in 2005 en 2013 ook al de finale, maar beide keren werd verloren van de Verenigde Staten.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.