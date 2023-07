Ten Hag neemt teleurgestelde Maguire aanvoerdersband af bij Manchester United

Harry Maguire is niet langer de aanvoerder van Manchester United. Dat heeft trainer Erik ten Hag de routinier zondag meegedeeld in een persoonlijk gesprek. De verdediger reageerde via sociale media teleurgesteld.

"Hij heeft zijn redenen gegeven en hoewel ik enorm teleurgesteld ben, zal ik alles blijven geven, elke keer als ik het shirt draag", zo schrijft de dertigjarige Maguire over het onderhoud met Ten Hag. "Sinds ik 3,5 jaar geleden deze rol kreeg, is het een voorrecht geweest om aanvoerder van United te zijn en een van de momenten in mijn carrière waar ik het trotst op ben."

"Ik zal Ole Gunnar Solskjaer altijd dankbaar zijn dat hij mij de verantwoordelijkheid heeft gegeven en ik wens degene die het nu overneemt veel succes en mijn volledige steun", aldus de 57-voudig Engels international.

Maguire kwam in 2019 voor 87 miljoen euro over van Leicester City en was tot dit seizoen een vaste waarde bij United. Onder Ten Hag belandde hij op de bank. De verdediger speelde vorig seizoen slechts zestien competitieduels, waarvan de helft als invaller. Het is nog niet bekend of Maguire ook volgend seizoen bij United onder contract staat. Het contract van de stopper loopt tot medio 2025.

Afgelopen seizoen droeg middenvelder Bruno Fernandes de band wanneer Maguire niet in het veld stond. Het is nog niet bekend of de Portugees komend seizoen de vaste aanvoerder wordt van de twintigvoudig Engels landskampioen.

United werd afgelopen seizoen derde in de Premier League en won de finale van de League Cup van Newcastle United. Tot nu toe legde het United van Ten Hag één nieuwe speler vast: Mason Mount maakte voor 65 miljoen euro de overstap van Chelsea naar Old Trafford. Een transfer van Internazionale-keeper André Onana is naar verluidt niet ver weg.