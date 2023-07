De Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk staat sinds dit seizoen onder leiding van een Nederlandse trainer: Patrick van Leeuwen. De oefenmeester vertelt hoe het is om te werken in een land dat in oorlog verkeert. "Wij merken er vooral iets van als de alarmen afgaan."

Shakhtar bereidt zich in Nederland al weken voor op het seizoen. Dinsdag wacht een oefenduel met Ajax op Sportpark De Toekomst in Amsterdam. Ruim een week geleden speelde de UEFA Cup-winnaar van 2009 in Dirkshorn met 3-3 gelijk tegen AZ.

Tussen de oefenduels door volgt Van Leeuwen de situatie in Oekraïne uiteraard op de voet. "Er lijkt weer wat meer activiteit uit Rusland te komen. Mensen worden weer vaker geadviseerd om thuis te blijven. Ik begrijp van bekenden dat mensen weer voorzichtiger worden, maar wel blijven doorgaan met hun leven."

Na de oefencampagne in Nederland keert Van Leeuwen met Shakhtar terug naar Kyiv, waar de ploeg al sinds 2014 speelt na de annexatie van de Donetsbekken door Rusland. Inmiddels verkeert het gehele land al bijna anderhalf jaar in oorlog, na de Russische inval in februari 2022.

"De laatste week zijn de alarmen die afgaan weer intensiever", weet Van Leeuwen. "Een aantal restricties die eerst heel streng waren, zoals de avondklok, die worden steeds uitgesteld, omdat het minder intensief is dan in de beginperiode."

Shakthar presenteerde Patrick van Leeuwen begin juli. Foto: Shakhtar Donetsk

Van Leeuwen kent Oekraïense voetbal als zijn broekzak

Van Leeuwen maakte begin juli de binnenlandse stap van Zorya Luhansk naar Shakhtar en tekende een contract voor twee jaar. "Ik was op vakantie toen ik een telefoontje kreeg", zegt de 53-jarige oefenmeester, die tussen 2006 en 2013 al in de jeugdopleiding van Shakhtar werkte. "Shakhtar kwam bij mij uit om hoofdtrainer te worden, vanuit mijn ervaring en als iemand die de clubcultuur kent."

Van Leeuwen geldt als groot kenner van het Oekraïense voetbal. In 2006 ging hij voor het eerst aan de slag in het land. In het kielzog van Henk van Stee, die destijds begon als hoofd jeugdopleiding bij Shakthar, vertrok Van Leeuwen naar Oekraïne. "Ik ben toen als assistent begonnen met het opbouwen van de onderbouw van de jeugdopleiding."

Na zeven jaar bij Shakthar volgden omzwervingen in Kazachstan en Israël, waar hij trainer was van Maccabi Tel Aviv. Medio 2022 keerde Van Leeuwen bij Zorya terug in Oekraïne, waarmee hij in zijn debuutseizoen meteen knap derde werd.

Toen Shakhtar voor hem op de stoep stond, aarzelde hij geen moment. "Ik had niet zoveel tijd nodig om daarover na te denken, want het is een stap vooruit. Ik heb al jaren alle wedstrijden gezien van Shakhtar."

De carrière van Patrick van Leeuwen 2000-2006: Coördinator jeugdopleiding - Feyenoord

2006-2013: Hoofd jeugdopleiding - Shakhtar Donetsk

2013-2015: Technisch directeur - Kairat Almaty (Kazachstan)

2016-2020: Coördinator jeugdopleiding - Maccabi Tel Aviv

2020-2021: Hoofdtrainer - Maccabi Tel Aviv

2022-2023: Hoofdtrainer - Zorya Luhansk

2023-heden: Hoofdtrainer - Shakhtar Donetsk

Voorbereiding op vertrouwde bodem

Shakhtar oefende deze campagne tot dusver tegen AZ (3-3) en het Griekse AEK (5-0 nederlaag). Dinsdag wacht een volgende serieuze krachtmeting, wanneer Ajax de tegenstander is. Voor Lassina Traoré lonkt tegen zijn oude werkgever een rentree na een maandenlange afwezigheid door blessureleed.

"Lassina heeft tot een aantal dagen geleden individueel getraind en is toen met de groep mee gaan doen. Hij doet hard zijn best om op zijn niveau te komen. We kijken samen met de medische staf of hij tegen Ajax al terug kan komen."

Naast de uit Burkina Faso afkomstige Traoré zitten er vooral Oekraïense spelers in de selectie van Shakhtar. Veel van die spelers kent Van Leeuwen nog uit zijn eerste periode als hoofd jeugdopleiding bij de club.

De Zoetermeerder is tevreden met de kwaliteit van zijn groep. "We zijn ook nog bezig met een aantal buitenlanders, dus het kan alleen maar leuker worden. We focussen ons op jonge spelers, maar het is moeizaam om gevestigde talenten naar Oekraïne te krijgen door de oorlog."

"Het is een talentvolle groep die vorig jaar kampioen is geworden, maar alles is door de oorlog met Rusland een stuk moeilijker geworden. Alle top-Brazilianen die in de afgelopen jaren gehaald zijn, spelen nu op basis van de UEFA-regeling bij andere clubs in Europa."

Lassina Traoré is een van de bekende namen bij Shakhtar Donetsk. Foto: Getty Images

'Wij merken vooral iets van de oorlog als de alarmen afgaan'

Dat Shakthar en de andere Oekraïense clubs door deze regelgeving flink zijn verzwakt, is uiteraard totaal irrelevant in het licht van de oorlog. Van Leeuwen zelf voelt zich relatief veilig in Oekraïne.

"In Kyiv, of de plaatsen waar wij naartoe moeten voor wedstrijden, zitten we honderden kilometers van de frontlinie af. Wij merken vooral iets van de oorlog als de alarmen afgaan. Mensen aan de frontlinie of die in de Donetsbekken wonen, hebben er constant mee te maken."

Ondanks alles blijft Van Leeuwen kalm. Hij is gewend om om te gaan met dreigingen van raketaanvallen vanuit zijn tijd bij het Israëlische Maccabi Tel Aviv. "In Israël heb je ook dat soort periodes in het jaar. Mensen leiden daar hun dagelijkse leven en gaan er pas mee om als er daadwerkelijk sprake is van dreiging."