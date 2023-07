Tadic vindt na vertrek bij Ajax razendsnel nieuwe uitdaging bij Fenerbahçe

Dusan Tadic vervolgt zijn carrière bij Fenerbahçe. De 34-jarige Serviër heeft enkele dagen na zijn bliksemvertrek bij Ajax een contract tot de zomer van 2025 getekend in Turkije.

Twee dagen geleden kwam er voor Tadic een abrupt einde aan een vijfjarig droomhuwelijk met Ajax. De aanvaller won zes hoofdprijzen met de Amsterdammers en groeide als aanvoerder uit tot boegbeeld van de club. In 241 wedstrijden maakte hij 105 doelpunten en gaf hij 111 assists.

Na zijn contractontbinding bij Ajax leek de linksbenige aanvaller hard op weg naar Besiktas. Die club bevestigde zaterdag in een verklaring ook dat het de 98-voudig international van Servië een aanbod had gedaan.

Met een hoger salaris kaapte 'Fener' Tadic voor de neus van Besiktas weg. De transfer diende zich in de nacht van zaterdag op zondag al aan. "Dusan Tadic is in Istanboel voor transferonderhandelingen met onze club", meldde de club op Twitter.

Dusan Tadic in het shirt van zijn nieuwe club. Foto: Fenerbahçe

Tadic treft drie oude bekenden

In het afgelopen seizoen eindigde 'Fener' als tweede in de Süper Lig op acht punten achterstand van landskampioen Galatasaray. In Istanboel komt Tadic drie oude Eredivisie-bekenden tegen. Jayden Oosterwolde (ex-FC Twente) en Ferdi Kadioglu (ex-NEC) spelen al langer voor Fenerbahçe.

Sebastian Szymanski verkoos Fenerbahçe eerder deze zomer boven Feyenoord, dat hem na een jaar op huurbasis graag definitief over had willen nemen van Dynamo Moskou. De Turkse club betaalde naar verluidt bijna 10 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder.

Het Turkse voetbal is in de afgelopen jaren afgegleden. Inmiddels staat Turkije dertiende op de coëfficiëntenranglijst. Daardoor moeten Oosterwolde, Kadioglu, Szymanski en Tadic met Fenerbahçe al in de tweede voorronde van de Conference League aan de bak.

