Bedrijvig RKC neemt 25-voudig Oranje-international Bruma over van Heerenveen

Jeffrey Bruma vervolgt zijn carrière bij RKC Waalwijk. De 31-jarige centrale verdediger was transfervrij na zijn vertrek bij sc Heerenveen en tekent een contract voor één seizoen in Noord-Brabant.

"RKC Waalwijk heeft de laatste jaren een mooie groei doorgemaakt", zegt Bruma op de site van zijn nieuwe werkgever. "Deze club heeft echt haar strepen verdiend in de Eredivisie en ik wil daar graag een bijdrage aan leveren."

Bruma speelde in zijn rijke carrière ook voor Chelsea, Leicester City, Hamburger SV, PSV, VfL Wolfsburg, Schalke 04, FSV Mainz 05 en Kasimpasa. De mandekker is afkomstig uit de Feyenoord-jeugd.

In 2010 debuteerde Bruma op achttienjarige leeftijd voor Oranje. Destijds was Bert van Marwijk bondscoach. Zijn laatste interland speelde de centrumverdediger in november 2016 tegen Luxemburg (1-3-zege).