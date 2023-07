Xavi Simons verlaat trainingskamp PSV om transfer naar PSG af te ronden

Xavi Simons heeft het trainingskamp van PSV in Oostenrijk verlaten om een transfer naar Paris Saint-Germain af te ronden. De Franse topclub lijkt gebruik te maken van de terugkoopoptie van 6 miljoen euro.

PSV verraste vorig jaar zomer door de twintigjarige Simons los te weken bij PSG. Later werd bekend dat de grootmacht tot medio 2024 de mogelijkheid had om Simons middels een terugkoopclausule terug naar Parijs te halen.

Nadat PSG kenbaar had gemaakt Simons weer te willen overnemen, was het aan de Oranje-international zelf om te bepalen of hij PSV na een jaar wilde verlaten. Na lang wikken en wegen heeft Simons nu alsnog gekozen voor een terugkeer naar Frankrijk, tot teleurstelling van PSV.

PSV probeerde Simons naar verluidt nog te behouden door hem een nieuw contract aan te bieden. De aanvaller deed zaterdag nog mee in het gewonnen oefenduel met Blau Weiss Linz (1-2).

Bondscoach Ronald Koeman zei eerder te hopen dat Simons bij PSV zou blijven met het oog op speeltijd en ontwikkeling.

De verwachting is dat Simons bij PSG weinig speelminuten zal krijgen als topspelers als Kylian Mbappé en Neymar niet vertrekken uit Parijs. Mogelijk zullen 'les Parisiens' het toptalent komend seizoen verhuren. Simons kwam in zijn eerste periode bij PSG tot zeven duels in het eerste elftal.

Xavi Simons poseert met de KNVB-beker na de gewonnen finale tegen Ajax. Foto: ANP

Simons nam PSV bij de hand

Simons tekende vorig jaar zomer een contract tot medio 2027 bij PSV. De aanvaller groeide uit tot smaakmaker van het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij, die vlak voor het einde van het seizoen vertrok bij PSV.

De aanvaller kwam 49 keer in actie voor PSV. Daarin kwam hij negentien keer tot scoren en gaf hij negen assists. Ook maakte hij in zijn tijd bij PSV zijn debuut in Oranje. Hij maakte zijn eerste speelminuten voor Nederland in het WK-duel met de Verenigde Staten (3-1-winst).

Simons won met de Eindhovense club zowel de Johan Cruijff Schaal als de KNVB-beker. PSV werd tweede in de Eredivisie achter kampioen Feyenoord.