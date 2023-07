Tadic is dag na vertrek bij Ajax op weg naar Fenerbahçe

Delen via E-mail

Een dag na zijn veelbesproken vertrek bij Ajax lijkt Dusan Tadic zijn carrière te gaan vervolgen bij Fenerbahçe. De aanvaller is zaterdagavond in Istanboel gearriveerd voor onderhandelingen met de Turkse topclub.

Op het Twitter-account van Fenerbahçe is een video te zien waarin Tadic de luchthaven van Istanboel verlaat. "Dusan Tadic is in Istanboel voor transferonderhandelingen met onze club", meldt Fenerbahçe. Meer details zijn er niet bekendgemaakt.