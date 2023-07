Messi (36) tekent contract tot 2026 bij Inter Miami met optie op nog een jaar

Lionel Messi heeft zaterdag zijn handtekening gezet onder een contract tot 2026 bij Inter Miami. In die verbintenis is een optie op nog een seizoen opgenomen. De Argentijnse vedette zal zondag bij zijn nieuwe club worden gepresenteerd.

"Ik kijk uit naar mijn volgende stap bij Inter Miami in de Verenigde Staten", liet Messi bij zijn nieuwe club weten. De wereldkampioen arriveerde afgelopen week al met zijn familie in een privévliegtuig in Florida.

Messi, die overkomt van Paris Saint-Germain, debuteert waarschijnlijk volgende week vrijdag tegen de Mexicaanse club Cruz Azul. Dat is een wedstrijd in het kader van de nieuwe Leagues Cup, een toernooi tussen clubs uit de MLS en de Mexicaanse competitie. Inter Miami staat momenteel vijftiende en laatste in de Eastern Conference van de MLS.

FC Barcelona slaagde er afgelopen zomer niet in om Messi terug te halen. "Het had me geweldig geleken om daar weer te spelen, maar het kon gewoon niet", vertelde de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar eerder al.

"Ik wilde echt graag terugkeren. Maar ik heb ook gehoord dat ze spelers moesten verkopen of dat andere spelers salaris moesten inleveren. Daar wilde ik geen aandeel in hebben."

Messi verkoos het aanbod van Inter Miami boven het astronomische voorstel van het Saoedische Al Hilal, waar hij naar verluidt bijna 400 miljoen euro kon verdienen. Messi zou bij Inter Miami zo'n 55 miljoen euro per jaar verdienen. Hij profiteert ook mee van het voordeel dat Apple en adidas hebben van zijn komst naar de Amerikaanse competitie.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.