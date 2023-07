Feyenoord niet langs Union, simpele zege AZ op Lech Poznan van Van den Brom

Feyenoord heeft zaterdag in vriendschappelijk verband gelijkgespeeld tegen Union Saint-Gilloise, de nummer drie van België van afgelopen seizoen. Er vielen geen doelpunten in Barendrecht. Later op de dag won AZ comfortabel met 4-0 van Lech Poznan.

Ten opzichte van de oefenwedstrijd tegen Club Brugge van donderdag (2-0-winst) voerde trainer Arne Slot drie wijzigingen door in zijn basisopstelling. Zomeraanwinst Thomas van den Belt, Marcos López en Neraysho Kasanwirjo verschenen aan de aftrap ten koste van Marcus Pedersen, Quilindschy Hartman en Mats Wieffer.

In de tweede helft verscheen Feyenoord met elf nieuwe gezichten op het veld. Het spelbeeld bleef hetzelfde: de Rotterdammers hadden een overwicht tegen het Union van oud-Feyenoorder Bart Nieuwkoop, maar dwongen zelden grote mogelijkheden af. In de slotfase stichtte de landskampioen via Newcastle United-huurling Yankuba Minteh nog geregeld gevaar, maar Union hield stand.

Na de overwinningen op PEC Zwolle (3-1) en Club Brugge (2-0) is het de eerste keer deze voorbereiding dat Feyenoord verschoond blijft van een overwinning. Op vrijdag 4 augustus is PSV de opponent in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Later op de dag won AZ met 4-0 van het Lech Poznan van coach John van den Brom, die tussen 2014 en 2019 hoofdtrainer was in Alkmaar. De goals kwamen van Vangelis Pavlidis, Mayckel Lahdo (twee keer) en Lech-verdediger Filip Wilak (eigen doelpunt).