Feyenoord blijft steken op gelijkspel in oefenduel met Union van Nieuwkoop

Feyenoord heeft zaterdag in vriendschappelijk verband gelijkgespeeld tegen Union Saint-Gilloise, de nummer drie van België van afgelopen seizoen. Er vielen geen doelpunten in Barendrecht.

De hoogtepunten op Sportpark Smitshoek waren schaars. Feyenoord had voor rust het meeste balbezit, maar vond nauwelijks gaatjes in de defensie van het Union van oud-Feyenoorder Bart Nieuwkoop.

In de tweede helft verscheen Feyenoord met elf nieuwe gezichten op het veld. Het spelbeeld bleef hetzelfde: de Rotterdammers hadden een overwicht, maar dwongen zelden grote mogelijkheden af. In de slotfase stichtte de landskampioen via Newcastle United-huurling Yankuba Minteh nog geregeld gevaar, maar Union hield stand.

Feyenoord vertrekt maandag voor een trainingskamp naar Oostenrijk, maar eerst is zondag de Open Dag in De Kuip. Voor de landskampioen staat over een kleine drie weken de eerste officiële wedstrijd van het seizoen op de rol. Op vrijdag 4 augustus is PSV de opponent in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.