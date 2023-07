Delen via E-mail

Met het afscheid van Dusan Tadic zijn alle Ajacieden die op 5 maart 2019 in actie kwamen tijdens het iconische Champions League-duel met Real Madrid vertrokken. De Amsterdammers triomfeerden destijds met 1-4 in Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid, de Champions League-eindwinnaar van 2016, 2017 en 2018, had de heenwedstrijd in de achtste finales met 1-2 gewonnen. Maar in de Spaanse hoofdstad heerste Ajax.

Vroege treffers van Hakim Ziyech en David Neres brachten de Amsterdammers in een zetel. Na de hervatting deed Tadic er een schepje bovenop. Marco Asensio verkleinde de marge, maar een magistrale vrije trap van Lasse Schöne bepaalde de eindstand op 1-4.

Tadic speelde die avond fenomenaal en kreeg van de Franse krant L'Équipe zelfs het cijfer 10 voor zijn optreden. Nu de Serviër vrijdag de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich heeft dichtgetrokken, zijn alle Ajacieden die speeltijd kregen in Bernabéu vertrokken.

Trainer Erik ten Hag, die Ajax dat seizoen naar de nationale dubbel en de halve finales van de Champions League zou leiden, werkt sinds vorig jaar voor Manchester United. De oefenmeester zette op 5 maart 2019 de volgende spelers in.

André Onana

De Kameroense doelman verruilde Ajax medio 2022 voor Internazionale. De sluitpost lag op dat moment niet meer zo goed bij de Amsterdamse fans. Onana weigerde zijn aflopende contract bij Ajax te verlengen, hoewel de club hem had gesteund tijdens een dopingaffaire waardoor hij negen maanden niet mocht spelen.

Noussair Mazraoui

Net als Onana vertrok Noussair Mazraoui halverwege 2022 transfervrij bij Ajax, en wel naar Bayern München. De Marokkaans international kwam vorig seizoen in 19 van de 34 competitieduels van 'Der Rekordmeister' in actie.

Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt was een van de spelers die direct na het succesvolle seizoen 2018/2019 de wijk namen bij Ajax. De toenmalige captain tekende bij Juventus en dient sinds vorig jaar Bayern München.

Daley Blind

Ook Daley Blind toog naar Bayern München. Maar een afscheid door de voordeur zat er niet in voor de clubicoon. De Oranje-international liet eind 2022 zijn verbintenis met de Amsterdammers ontbinden uit onvrede met zijn gebrek aan speeltijd. Blind tekende afgelopen week bij het Spaanse Girona.

Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico was de vaste linksback van het Ajax van 2018/2019. De Argentijn bleef de Amsterdammers nog trouw tot medio 2022, toen hij tekende bij Olympique Lyonnais. Eind vorig jaar pakte Tagliafico de wereldtitel met Argentinië.

Lasse Schöne

Na bijna vijftien jaar Eredivisie zocht Lasse Schöne halverwege 2019 een nieuwe uitdaging. Die vond de Deen bij Genoa. Een succesvol huwelijk werd het niet. De routinier keerde begin 2021 bij sc Heerenveen terug in de Eredivisie en staat sinds de zomer van dat jaar onder contract bij zijn oude liefde NEC.

Donny van de Beek

Donny van de Beek liet Ajax in de nazomer van 2020 achter zich voor Manchester United, waarbij hij nooit doorbrak. De kans is groot dat de 26-jarige middenvelder deze transferperiode Old Trafford achter zich laat.

Frenkie de Jong

Al ten tijde van het duel met Real Madrid was duidelijk dat Frenkie de Jong na dat seizoen zou verkassen naar FC Barcelona. Met de Catalanen veroverde de technicus enkele maanden terug pas zijn eerste landstitel. In Europees verband stelt FC Barcelona al jaren teleur.

Hakim Ziyech

Ajax bereikte in februari 2020 met Chelsea een akkoord over een transfer van Hakim Ziyech. Ondanks een veelbelovend begin is de Marokkaans international nooit een succesnummer geworden op Stamford Bridge. De spelmaker zag dit kalenderjaar al transfers naar Paris Saint-Germain en Al Nassr afketsen.

Dusan Tadic

Technisch directeur Sven Mislintat wilde graag met hem door, maar Dusan Tadic zag een zesde seizoen bij Ajax niet zitten. De 34-jarige Serviër liet zijn contract ontbinden. Een comeback staat in de sterren geschreven. Mislintat zegde al toe dat Tadic in de toekomst alle hulp krijgt om zijn trainersloopbaan op te bouwen.

David Neres

Mede door blessureleed verzilverde David Neres zijn bijdrage aan de Ajax-successen in 2018/2019 pas begin 2022. Shakhtar Donetsk pikte de Braziliaan op, een maand voor de Russische invasie in Oekraïne. Neres, die geen enkel officieel duel zou spelen voor Shakhtar, werd daarna ingelijfd door Benfica.

David Neres wordt na het maken van de 0-2 in Madrid gefeliciteerd door Noussair Mazraoui. Foto: Getty Images

Dani de Wit (invaller)

Dani de Wit had in Amsterdam geen uitzicht op een basisplaats en koos daarom in de zomer van 2019 voor AZ. De door Ten Hag als 'Draufgänger' omschreven speler komt nog altijd uit voor de Alkmaarders.

Kasper Dolberg (invaller)

Ruim 20 miljoen euro ontving Ajax in de nazomer van 2019 van OGC Nice voor Kasper Dolberg, die een matig seizoen achter de rug had. De Deen stelde teleur bij de Ligue 1-club en ook huurperiodes bij Sevilla en 1899 Hoffenheim verliepen niet formidabel. Recent tekende Dolberg bij Anderlecht.

Joël Veltman (invaller)