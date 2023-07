Van der Sar van Kroatië naar intensive care in Nederland: 'Goed aanspreekbaar'

Edwin van der Sar ligt sinds vrijdagavond op een intensive care in Nederland. Een week eerder werd hij getroffen door een hersenbloeding in Kroatië. De voormalige directeur van Ajax is niet in levensgevaar en is goed aanspreekbaar.

"Edwin moet nog op de ic blijven, hij wordt daar verder onderzocht en de familie hoopt vurig dat hij zich nadien kan gaan richten op zijn herstel", meldt de familie Van der Sar in een update die Ajax verspreidt.

De 52-jarige Van der Sar lag sinds vorige week vrijdag in een ziekenhuis in Split, nadat hij tijdens zijn vakantie was getroffen door een bloeding rond de hersenen. Met een helikopter werd oud-topkeeper naar het ziekenhuis vervoerd.

Dinsdag meldde zijn vrouw Annemarie van der Sar dat haar man in staat is te communiceren. In de verklaring van zaterdag bedankt de familie het University Hospital of Split voor de goede zorg gedurende de afgelopen week.

Van der Sar maakte zo'n anderhalve maand geleden bekend dat hij terugtreedt als directeur van Ajax. De Amsterdammers beleefden een uiterst moeizaam seizoen en grepen door de derde plaats naast een Champions League-ticket.

Van der Sar fungeerde tien jaar als Ajax-directeur

Bij Ajax was de oud-international sinds 2013 directeur. Samen met de vorig jaar wegens grensoverschrijdend gedrag vertrokken technisch directeur Marc Overmars zette Van der Sar de club internationaal weer op de kaart.

Hoogtepunten waren het bereiken van de (verloren) Europa League-finale in 2017 en de halvefinaleplaats in de Champions League in het seizoen 2018/2019.

Van der Sar droeg zelf als speler het leeuwendeel van zijn carrière het shirt van Ajax. Ook kwam hij uit voor Manchester United, Fulham en Juventus. De voormalige keeper kwam 130 keer uit voor Oranje en was daarmee lange tijd recordinternational van Nederland.

