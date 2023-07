Ajax ziet vervangen Timber als topprioriteit: 'Tijd om elftal te versterken'

Voor Ajax heeft het aantrekken van een directe vervanger voor Jurriën Timber prioriteit, zo maakt technisch directeur Sven Mislintat duidelijk. Ook de komst van minimaal één aanvaller is door het afscheid van Dusan Tadic gewenst.

Timber rondde vrijdag zijn transfer naar Arsenal af. De Londenaren betalen minimaal 40 miljoen euro voor de 22-jarige Oranje-international. Via bonussen kan het bedrag oplopen tot maximaal 45 miljoen euro.

"Het een-op-een vervangen van Timber is topprioriteit", maakt Mislintat duidelijk in gesprek met Ajax TV. "Ook omdat we vorig seizoen eigenlijk al een tekort aan rechtsbenige verdedigers hadden."

De Amsterdammers moeten zich iets afwachtender dan vorig jaar opstellen op de transfermarkt, wat alles te maken heeft met de erfenis van afgelopen seizoen: door de derde plaats is Ajax niet actief in de lucratieve Champions League.

"We moesten eerst budget genereren door het mislopen van Champions League-gelden. Wat dat betreft doet vorig jaar nog pijn. Maar na het vertrek van Timber en Tadic is het tijd om het elftal te versterken. Al moeten we niet vergeten dat we Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic al hebben vastgelegd."

Ajax zag vertrekwens Tadic niet aankomen

Vrijdag maakte Ajax bekend dat Tadic na vijf jaar de club zal verlaten. De verbintenis van de 34-jarige aanvoerder is op diens verzoek ontbonden.

"We hadden zijn verzoek niet verwacht. We verliezen een persoonlijkheid en een doelpuntenmaker. Het wordt een zware job om hem te vervangen. Omdat ook Lorenzo Lucca is vertrokken, willen we minimaal één aanvaller aantrekken."

Uit respect voor wat Tadic voor de club heeft betekend, willigde Ajax de wens van de Serviër in. "Hij zal ooit terugkeren en dan gaan we hem helpen met zijn eerste stappen als trainer."

Voor Ajax staat het nieuwe seizoen in het teken van de jacht op revanche. De club uit de hoofdstad zette de voorbereiding vorige week zaterdag in met een 2-2-gelijkspel tegen FC Den Bosch. Dinsdag is Shakhtar Donetsk de volgende opponent in de oefencampagne.

De formatie van de nieuwe hoofdtrainer Maurice Steijn stuit op 12 augustus tijdens de eerste speelronde van de Eredivisie op Heracles Almelo. Later die maand komen de Amsterdammers uit in de play-offs van de Europa League.