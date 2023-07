Legendarische oud-PSV-spits Romário met darminfectie opgenomen in ziekenhuis

Delen via E-mail

Romário is donderdag met spoed in het ziekenhuis van Rio de Janeiro opgenomen. De 57-jarige oud-speler van PSV heeft een darminfectie, melden Braziliaanse media vrijdag.

De situatie van Romário is stabiel, al is het niet de verwachting dat hij het Barra d'Or-ziekenhuis snel mag verlaten.

Romário, een van de beste voetballers aller tijden, droeg tussen 1988 en 1993 het shirt van PSV. Met de Eindhovenaren veroverde de oud-spits drie landstitels en won hij twee keer de KNVB-beker. Ook werd hij drie keer topscorer van de Eredivisie, waarna hij in 1993 naar FC Barcelona vertrok.

"Beterschap, Romário", schrijft PSV vrijdag op Twitter. Daarbij plaatst de Brabantse club een foto van de Braziliaan. Vorig jaar november keerde hij voor even terug in Eindhoven als eregast bij PSV-AZ in de Eredivisie.