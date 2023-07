Mourinho verwelkomt met Ajax-flop Kristensen concurrent voor Karsdorp bij Roma

Rasmus Kristensen vervolgt zijn carrière op huurbasis bij AS Roma. De oud-Ajacied komt voor één seizoen over van Leeds United en wordt in de Italiaanse hoofdstad een van de concurrenten van Rick Karsdorp. Jacob Rasmussen vertrekt juist uit Italië.

Kristensen mocht uitkijken naar een nieuwe club nadat hij vorig seizoen met Leeds United was gedegradeerd uit de Premier League. De rechtsback kwam afgelopen voetbaljaargang tot 26 competitiewedstrijden voor Leeds en scoorde daarin drie keer.

Door de tijdelijke overstap naar AS Roma blijft de periode van de 26-jarige Kristensen in de Premier League voorlopig slechts beperkt tot één jaar. In de zomer van vorig jaar kwam hij over van Red Bull Salzburg, dat hem in 2019 overnam van Ajax.

In Amsterdam kon Kristensen zijn transfersom van 5,5 miljoen euro geen moment waarmaken. Hij speelde in anderhalf jaar 27 wedstrijden en maakte één doelpunt. Dat deed de Deen in de gewonnen bekerfinale tegen Willem II (0-4 in 2019).

Bij AS Roma zal Kristensen in de strijd om de rechtsbackpositie drievoudig Oranje-international Karsdorp tegenkomen. De oud-Feyenoorder lag vorig seizoen in de clinch met trainer José Mourinho, maar staat wel nog tot de zomer van 2025 onder contract in Rome.

Geen duel tussen landgenoten Kristensen en Rasmussen

In de Serie A zal Kristensen zijn landgenoot Rasmussen in ieder geval niet tegenkomen. Eerder op de dag werd bekend dat de mandekker juist vertrekt uit Italië en kiest voor een terugkeer naar Denemarken. Rasmussen kiest voor een avontuur bij Brøndby IF.

Rasmussen werd vorig seizoen door Feyenoord gehuurd van Fiorentina en kwam tot tien competitiewedstrijden. Eind mei nam de mandekker al afscheid bij de Rotterdammers. Rasmussen kwam eerder twee seizoenen op huurbasis uit voor Vitesse.

De 26-jarige Rasmussen speelde sinds 2019 voor Fiorentina, dat hem destijds voor zo'n 7 miljoen euro overnam van Empoli. Hij maakte geen moment aanspraak op een plek in het eerste elftal en maakte ook nooit zijn debuut voor de club uit Florence.

