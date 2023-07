Voormalig Manchester City-speler Mendy opnieuw vrijgesproken van verkrachting

Benjamin Mendy is vrijdag door een Britse rechtbank opnieuw vrijgesproken in een verkrachtingszaak. De 28-jarige Fransman stond een kleine drie weken geleden terecht voor twee nieuwe aanklachten.

Dat was vijf maanden nadat de rechter de voormalige speler van Manchester City had vrijgesproken van zes aanklachten van verkrachting en een van aanranding. Het tweede strafproces was nodig omdat de jury in twee gevallen niet tot een unaniem oordeel kon komen.

De 28-jarige Mendy werd ervan beschuldigd in oktober 2020 een 24-jarige vrouw te hebben verkracht in een slaapkamer van zijn landhuis in Cheshire. Daarnaast werd hij beschuldigd van poging tot verkrachting van een 29-jarige vrouw.

Mendy, die beide beschuldigingen ontkende, werd vrijgesproken door de jury van zes mannen en zes vrouwen. De Frans international, die in 2018 met zijn land de landstitel won, zei dat de ontmoetingen met wederzijdse instemming hadden plaatsgevonden.

Na de uitspraak van de rechtbank kwamen er tranen bij Mendy en omhelsde hij zijn vrienden. Voor de strafzaak was hij een van de grote sterren van Manchester City. De club nam de linksback in 2017 voor zo'n 60 miljoen euro over van AS Monaco. Daarmee werd hij destijds de duurste verdediger ooit.