Memphis steunt vrijgesproken Mendy: 'Hoe krijgt hij zijn carrière terug?'

Memphis Depay heeft het vrijdag op sociale media opgenomen voor Benjamin Mendy, die eerder op de dag opnieuw werd vrijgesproken in een verkrachtingszaak. De Fransman stond een kleine drie weken geleden terecht voor twee nieuwe aanklachten.

Dat was vijf maanden nadat de rechter de voormalige speler van Manchester City had vrijgesproken van zes aanklachten van verkrachting en een van aanranding. Het tweede strafproces was nodig omdat de jury in twee gevallen niet tot een unaniem oordeel kon komen.

De 28-jarige Mendy werd ervan beschuldigd in oktober 2020 een 24-jarige vrouw te hebben verkracht in zijn landhuis in Cheshire. Daarnaast werd hij beschuldigd van poging tot verkrachting van een 29-jarige vrouw.

Mendy, die beide beschuldigingen ontkende, werd vrijgesproken door de jury van zes mannen en zes vrouwen. De Frans international, die in 2018 met zijn land de landstitel won, zei dat de ontmoetingen met wederzijdse instemming hadden plaatsgevonden.

Na de uitspraak van de rechtbank kwamen er tranen bij Mendy en omhelsde hij zijn vrienden. Voor de strafzaak was hij een van de grote sterren van Manchester City. De club nam de linksback in 2017 voor zo'n 60 miljoen euro over van AS Monaco. Daarmee werd hij destijds de duurste verdediger ooit.

Memphis: 'Laat hem niet in de steek'

Memphis spreekt op Twitter openlijk zijn steun uit richting Mendy. "Hij is overal van vrijgesproken. Wie gaat deze broeder helpen? Wie wordt verantwoordelijk voor de schade op zijn naam? Hoe krijgt hij zijn carrière terug? Jarenlange investering om profvoetballer te worden... Wat nu!?"

"Ik heb dit onderwerp nooit besproken, omdat ik niet alle details kende", vervolgt de Oranje-international. "Maar ik heb hem een ​​keer via FaceTime gesproken toen hij in de cel zat en ook ontmoette ik hem een paar keer op het veld."

"Ik zag geen kwaad in de man. We kunnen niet accepteren dat dit ons als sporters overkomt. Wie komt er voor ons op in tijden van nood, als de schade al is aangericht? Laat hem niet in de steek."

Het contract van de 28-jarige Mendy bij Manchester City liep op 30 juni af. Het is onbekend of Mendy nog op zoek gaat naar een nieuwe club. Hij speelde op 15 augustus 2021 zijn laatste wedstrijd.

