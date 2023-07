Ajacied Timber rondt transfer naar Arsenal af: 'Altijd fan geweest van deze club'

Arsenal heeft vrijdag de komst van Jurriën Timber naar de Premier League-club bevestigd. De verdediger komt over van Ajax, dat minimaal 40 miljoen euro ontvangt.

Timber is voor Arsenal de tweede grote aanwinst van deze zomer. Eerder deze transferperiode kwam Kai Havertz voor zo'n 70 miljoen euro naar Arsenal, dat afgelopen seizoen lang meedeed om de landtitel. Uiteindelijk moesten 'The Gunners' het kampioenschap toch aan Manchester City laten.

Met de transfer komt er voor Timber een einde aan zijn tijd in het shirt van Ajax. De verdediger maakte begin 2020 op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht. Timber groeide al snel uit tot vaste waarde en maakte op 2 juni 2021 in een oefenduel met Schotland zijn debuut in Oranje.