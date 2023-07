Taabouni (21) vertrekt bij Feyenoord en gaat aan de slag in Qatar

Mohamed Taabouni vertrekt bij Feyenoord en gaat in Qatar voetballen. De 21-jarige aanvallende middenvelder, die in Rotterdam nog een contract voor een jaar had, heeft vrijdag een akkoord bereikt met Al Arabi.

"Ik zal altijd met een goed gevoel terugkijken op mijn tijd hier. En ik ben blij en trots dat ik in een bijzonder mooi seizoen onderdeel heb mogen uitmaken van deze club", zegt Taabouni.

Taabouni, die vorig jaar de overstap maakte van AZ naar Feyenoord, speelde zeven officiële wedstrijden voor de landskampioen. Het is onbekend of Feyenoord een transfersom voor hem heeft ontvangen.

Feyenoord is vorige week zonder Taabouni begonnen aan de voorbereiding op het seizoen. De ploeg van trainer Arne Slot won in oefenwedstrijden van PEC Zwolle (3-1) en Club Brugge (2-0).