UEFA legt Antwerp, Barcelona en Manchester United boete van enkele tonnen op

Het Antwerp FC van technisch directeur Marc Overmars en trainer Mark van Bommel moet een boete van minimaal 300.000 euro betalen. De club heeft het Financial Fair Play-reglement overtreden, meldt de UEFA vrijdag.

Ook Manchester United en FC Barcelona hebben een geldstraf gekregen, van respectievelijk 300.000 en 500.000 euro. De Catalanen incasseren de boete omdat ze inkomsten hebben doorgegeven die niet meetellen bij de Financial Fair Play-berekeningen. Manchester United krijgt de straf doordat het in de periode 2019-2022 net niet break-even heeft gedraaid naar Financial Fair Play-maatstaven.

Istanbul Basaksehir moet eveneens een fikse boete betalen. De voormalige Turkse kampioen dient 400.000 euro over te maken naar de UEFA omdat het de financiële doelen niet heeft gehaald. Deze had de club samen met de Europese voetbalbond vastgesteld.

Met Financial Fair Play stimuleert de UEFA clubs een gezond financieel beleid te voeren. Later dit jaar gaat het reglement op de schop. De voornaamste regel was altijd dat clubs maximaal 30 miljoen euro mochten verliezen over een periode van drie jaar.