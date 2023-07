Ierland van Vera Pauw stopt na 20 minuten met oefenduel wegens te hard spel

Delen via E-mail

Een oefenwedstrijd tussen de voetbalsters van Ierland en Colombia is vrijdag al na twintig minuten gestaakt. Volgens de Ierse voetbalbond ging het er op het veld in Australië te hard aan toe.

De besloten oefenwedstrijd op Meakin Park in Brisbane werd "te fysiek", schrijft de Ierse voetbalbond FAI in een verklaring. "Na overleg met de wedstrijdofficials is besloten het duel te beëindigen. Het Ierse team heeft daarna een training afgewerkt om zich optimaal voor te bereiden op het WK voor vrouwen."