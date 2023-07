Ajax bevestigt pijnlijk vertrek van Tadic: contract ontevreden captain ontbonden

Aanvoerder Dusan Tadic heeft vrijdag na onderling overleg zijn contract laten ontbinden bij Ajax. De Serviër was jarenlang onomstreden in de Johan Cruijff ArenA, maar hij ziet voor zichzelf geen toekomst meer weggelegd bij de Amsterdamse club.

"De beslissing om de club te verlaten is heel moeilijk geweest om te nemen", vertelt Tadic op de site van Ajax. "Ik geloof echter dat dit het juiste moment is. Ik denk dat het niet alleen goed is voor mij, maar ook voor de club om een nieuwe start te maken."

De afgelopen dagen leek het vertrek van Tadic onafwendbaar. De aanvoerder zou ontevreden zijn over de kwaliteit van de selectie en het aankoopbeleid. Donderdag meldde De Telegraaf al dat hij sinds een gesprek met technisch directeur Sven Mislintat niet op de groepstraining is verschenen.

Het contract van de 34-jarige Tadic bij Ajax liep nog tot de zomer van 2024. Het was de bedoeling dat hij daarna als (jeugd)trainer aan de slag zou gaan bij de recordkampioen. Volgens technisch directeur Mislintat is dat laatste ondanks het plotselinge vertrek nog steeds een optie.

"Het feit dat hij vertrekt is een ongelooflijk verlies voor Maurice Steijn en zijn staf", zegt Mislintat. "We hadden hem graag gehouden, maar we respecteren zijn verzoek en wensen hem het allerbeste voor de rest van zijn carrière. We hebben hem laten weten dat hij altijd welkom zal zijn."

Tadic hoopt in andere rol snel terug te keren

De contractontbinding is een teleurstellend einde van Tadic' glorieuze jaren in Amsterdam. Hij nam de club sinds zijn komst in de zomer van 2018 bij de hand. Mede dankzij zijn grote inbreng werd Ajax drie keer kampioen en werden in 2019 de halve finales van de Champions League gehaald.

"De tijd die ik bij Ajax heb gehad en de successen die we hebben gevierd, geven me een onbeschrijfelijk gevoel dat ik nog nooit in mijn carrière heb gevoeld", vertelt Tadic, die eerder in zijn carrière het shirt van het Servische Vojvodina, FC Groningen, FC Twente en Southampton droeg.

"Ik wil alle fans bedanken voor de geweldige tijd die ik hier heb gehad", vervolgt Tadic. "Als het aan mij ligt, is dit geen definitief afscheid. Ik blijf voor altijd Ajacied en hoop snel terug te keren naar Amsterdam, in een andere rol als coach."

Met 105 doelpunten en 112 assists in 241 wedstrijden voor Ajax kan Tadic indrukwekkende cijfers weerleggen. Sinds zijn komst naar Amsterdam was hij in ieder seizoen de waardevolste speler van de Eredivisie. De kans lijkt groot dat Besiktas de volgende club van Tadic wordt.

