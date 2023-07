RB Leipzig maakt van voormalig Vitesse-spits Openda duurste aankoop ooit

RB Leipzig heeft de transfer van Loïs Openda afgerond. De 23-jarige Belgische spits komt naar verluidt voor een bedrag van ruim 40 miljoen euro exclusief bonussen over van RC Lens.

RC Lens bevestigt dat Openda de boeken in gaat als "recordtransfer". Leipzig communiceert niets over de hoogte van de transfersom, maar geeft aan binnen de "geplande limieten" te zijn gebleven.

In dienst van Vitesse was Openda goed voor 37 doelpunten en 11 assists in 88 officiële duels. In juni 2022 maakte hij zijn debuut voor de 'Rode Duivels'.