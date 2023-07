Droomhuwelijk met Ajax ten einde: Tadic overlegt geweldige statistieken

Aan het succesvolle huwelijk tussen Dusan Tadic en Ajax kwam vrijdag abrupt een einde met contractontbinding. Na vijf jaar bij de Amsterdammers kan de 34-jarige Serviër fenomenale statistieken overleggen. Een overzicht.

Tadic kwam tot 241 officiële wedstrijden, van de maximale 247. De technische aanvaller miste slechts zes wedstrijden: vier in de strijd om de KNVB-beker en twee in Europees verband.

Daarin was Tadic goed voor 105 doelpunten en 111 assists. Van de andere spelers op de Nederlandse velden kwam niemand in de buurt van zijn doelpuntenproductie.

De op een na productiefste Ajacied in de afgelopen vijf jaar, gemeten over alle officiële duels, is Sébastien Haller. De Ivoriaan maakte 47 goals in 63 duels. Qua assists volgt Hakim Ziyech met 38 assists in 68 wedstrijden op ruime afstand.

Een belangrijke kanttekening is dat deze spelers aanzienlijk korter voor Ajax speelde: Haller anderhalf jaar en Ziyech twee jaar.

Toch was Tadic in de afgelopen seizoenen ook een stuk bepalender dan alle andere Eredivisie-spelers. In 161 Eredivisie-wedstrijden maakte Tadic 77 goals en was hij 82 keer de aangever.

Steven Berghuis is met 62 doelpunten en 52 assists in 114 wedstrijden namens zowel Feyenoord als Ajax de nummer twee op de lijst. De top drie wordt gecompleteerd door AZ-spits Vangelis Pavlidis, die namens Willem II en de Alkmaarders 56 keer scoorde en 22 assists gaf in 78 wedstrijden.

Tadic elk jaar waardevolste speler

Tadic groeide in al zijn seizoenen bij Ajax uit waardevolste van de Eredivisie. Zo ook afgelopen jaargang, toen hij 11 doelpunten en 18 assists noteerde. Met dat laatste aantal werd Tadic assistkoning en bleef hij naaste achtervolgers Cody Gakpo (12), Vito van Crooij (11) en Václav Cerný (11) ruim voor.

Niet alleen in Nederland, ook over de landsgrenzen liet Tadic zich nadrukkelijk gelden. Met negentien doelpunten neemt de linkspoot de gedeelde derde plaats in op de Europese topscorerslijst aller tijden van Ajax. Topschutter is nog altijd Jari Litmanen met 26 goals.

Foto: NU

Zes prijzen in vijf jaar tijd

Tadic kwam in 2018 van Southampton voor een bedrag van 13,7 miljoen euro naar Ajax. Onder aanvoering van de Serviër en de eveneens teruggekeerde Daley Blind bestormden de Amsterdammers weer de Europese top.

Ajax en Tadic haalden in zijn debuutseizoen direct de halve finales van de Champions League en zowel de Eredivisie als de KNVB-beker werd gewonnen. In die jaargang werd Tadic voor de eerste - en enige keer - topscorer van de Eredivisie met 28 treffers.

In het seizoen 2020/21 werd de dubbel opnieuw gewonnen. Daarnaast werd Ajax met Tadic in de gelederen ook landskampioen in 2022 en won het de Johan Cruijff Schaal in 2020. In de coronajaargang 2019/2020 werd de Eredivisie en het bekertoernooi niet uitgespeeld.