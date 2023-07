Stuntclub Luton Town maakt Chong met 4,5 miljoen euro duurste aankoop ooit

Luton Town heeft vrijdag Tahith Chong aangetrokken. De Nederlander komt voor 4,5 miljoen euro over van Birmingham City. Niet eerder betaalde Luton, dat komend seizoen in de Premier League uitkomt, zo veel voor een nieuwe speler.

De 23-jarige Chong is de eerste grote aankoop van Luton, dat afgelopen seizoen promotie naar de Premier League afdwong. Het vorige transferrecord was in handen van Carlton Morris, die een jaar geleden voor 2 miljoen euro overkwam van Barnsley. De aanvaller had vorig jaar met twintig goals een belangrijk aandeel in de promotie.