AS Monaco-aanvaller Ben Yedder beschuldigd van verkrachting

De Franse openbaar aanklager heeft een onderzoek geopend tegen AS Monaco-aanvaller Wissam Ben Yedder, die wordt beschuldigd van verkrachting. Het incident zou afgelopen maandag hebben plaatsgevonden in de stad Beausoleil, ten noorden van Monaco.

De openbaar aanklager in Nice bevestigde tegen persbureau AFP dat "er twee aanklachten van verkrachting zijn, van twee slachtoffers, gericht aan twee personen". "We weten niet wie de tweede persoon is die wordt beschuldigd", meldde hij.

AS Monaco heeft in een reactie laten weten dat de club op de hoogte is van de kwestie. "Zolang de zaak onder behandeling is in een justitieel proces is de club niet in de positie om enig commentaar te geven."