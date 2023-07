Ajax grijpt mis: Sepp van den Berg blijft op huurbasis actief in Bundesliga

Sepp van den Berg speelt komend seizoen op huurbasis voor FSV Mainz. De 21-jarige verdediger stond in de belangstelling van Ajax, maar Liverpool kiest opnieuw voor een uitleenbeurt aan een Bundesliga-club.

Ajax wilde Van den Berg naar verluidt terug naar Nederland halen. De oud-verdediger van PEC Zwolle had gesproken met de Amsterdamse club over een eventuele transfer. Ook Union Berlin werd gelinkt aan de jeugdinternational van Oranje.

Van den Berg ruilde PEC in 2019 op zeventienjarige leeftijd in voor Liverpool, dat ongeveer 2 miljoen euro betaalde. De jongeling kwam tot dusver tot vier duels in de hoofdmacht van de Engelse topclub.

Mainz meldt dat bij de huurdeal afspraken zijn gemaakt over een mogelijk langere samenwerking, maar maakt niet duidelijk wat dit precies inhoudt. Liverpool-manager Jürgen Klopp was eerder zowel speler als trainer bij de Bundesliga-club.

"Sepp is een erg getalenteerde verdediger die al veel in huis heeft", zegt trainer Bo Svensson op de site van Mainz. "Hij heeft technische kwaliteiten en spelinzicht en is zowel fysiek als mentaal sterk. Beide partijen hadden meteen in de gaten dat dit een goede match zou zijn."