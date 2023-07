Uittocht Chelsea duurt voort: Pulisic verkast voor 22 miljoen naar AC Milan

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Christian Pulisic heeft donderdag zijn transfer van Chelsea naar AC Milan afgerond. De Italiaanse topclub betaalt naar verluidt 22 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder, die in Italië rugnummer 11 overneemt van de gestopte Zlatan Ibrahimovic.

Chelsea betaalde in januari 2019 ongeveer 64 miljoen euro voor Pulisic aan Borussia Dortmund, dat hem daarna nog een half jaar huurde. De spelmaker kwam vanaf de zomer van 2019 tot 145 wedstrijden voor de Londenaren, waarin hij 26 goals en 21 assists produceerde.

De 57-voudig international won verschillende prijzen met Chelsea, waaronder de Champions League in 2021. Mede door blessureleed kwam Pulisic afgelopen seizoen weinig in actie.

Pulisic is zeker niet de eerste speler die Chelsea deze zomer verlaat. Eerder vertrokken onder anderen Mason Mount (Manchester United), Mateo Kovacic (Manchester City), Kai Havertz (Arsenal), César Azpilicueta (Atlético Madrid), Édouard Mendy (Al Ahli), Kalidou Koulibaly (Al Hilal) en N'Golo Kanté (Al Ittihad).

Milan eindigde afgelopen seizoen vierde in de Serie A. De club bereikte daarnaast de halve finales van de Champions League, waarin stadgenoot Internazionale over twee duels te sterk bleek. Chelsea stelde teleur door, ondanks forse investeringen, als twaalfde te eindigen in de Premier League.