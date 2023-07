Dele Alli zat onlangs zes weken in afkickkliniek: 'Ik wil niet langer zwijgen'

Dele Alli heeft donderdag een boekje opengedaan over zijn traumatische jeugd en zijn verslaving aan slaappillen. De aanvallende middenvelder van Everton vertelt in een emotioneel interview dat hij net is teruggekeerd uit een afkickkliniek.

De 27-jarige Alli brak in 2015 op jonge leeftijd door bij Tottenham Hotspur en werd al snel een gouden toekomst voorspeld. Maar de 37-voudig Engels international zakte de laatste jaren weg en is al sinds 2019 niet in actie gekomen voor de nationale ploeg.

Onlangs keerde hij geblesseerd terug van een huurperiode bij Besiktas en hij liet zich meteen opnemen in een afkickkliniek voor verslaving, geestelijke gezondheid en trauma's. "Ik moest een operatie ondergaan en was er mentaal slecht aan toe", zei Alli in gesprek met voormalig Manchester United-speler Gary Neville.

"Ik wilde het eerst verborgen houden, maar ik wil niet langer zwijgen. Het leek voor de buitenwereld alsof ik het gevecht aan het winnen was door steeds te lachen en te trainen. Maar van binnen verloor ik de strijd. Soms nam ik op een vrije dag 's ochtends al slaappillen, zodat ik kon ontsnappen aan de realiteit."

"Het is lastig aan te geven op welk moment het precies misging", vervolgde Alli. "Toen ik 24 was stond ik voor de spiegel en vroeg ik mezelf af of ik niet moest stoppen met voetballen. Afkicken is eng, maar ik wist van tevoren niet hoeveel het me zou gaan opleveren."

Dele Alli juicht met Lucas Moura na de beslissende 2-3 van Tottenham tegen Ajax in de halve finales van de Champions League in 2019. Foto: Getty Images

Alli had traumatische jeugd

Alli zei dat trauma's uit zijn jeugd hem lang hebben achtervolgd. Zijn biologische moeder was alcoholiste en haar vriend misbruikte Alli seksueel toen hij zes jaar oud was. Hij begon naar eigen zeggen op zijn zevende te roken. Op zijn achtste was hij al drugs aan het dealen.

Toen hij twaalf was, ontsnapte hij aan de situatie dankzij adoptie. "Ik had me geen fijner gezin kunnen wensen om bij terecht te komen", zei hij. Contact met zijn biologische ouders heeft hij niet meer.

De voetballer zegt dat hij in de kliniek tot belangrijke inzichten is gekomen. "Ik deed domme dingen waar ik mezelf de schuld van gaf. In de kliniek heb ik begrepen waar die slechte gevoelens vandaan kwamen. Die gevoelens heb ik nu losgelaten."

Prins William steunt Alli

Everton en trainer Sean Dyche reageerden positief op de beslissing van Alli om te werken aan zijn verslaving en mentale problemen. De aanvallende middenvelder hoopt dit seizoen zijn oude niveau weer aan te tikken bij de Premier League-club.

Na zijn openhartigheid over zijn verslaving en psychische problemen kreeg Alli veel steun. Onder anderen Prins William noemt de voetballer "moedig en inspirerend".