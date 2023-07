FIFA betaalt Nederlandse clubs 6 miljoen voor WK in Qatar, Ajax grootverdiener

De FIFA heeft een betaling van in totaal 187 miljoen euro gedaan aan clubs die spelers afstonden tijdens het WK in Qatar. De Nederlandse clubs kregen een totale vergoeding van 6 miljoen euro. Ajax is met 3,1 miljoen euro grootverdiener.

Ajax stond elf spelers af. Naast Oranje-internationals Remko Pasveer, Daley Blind, Jurriën Timber, Kenneth Taylor, Davy Klaassen, Steven Berghuis en Steven Bergwijn waren ook de Mexicanen Edson Álvarez en Jorge Sánchez, de Serviër Dusan Tadic en de Ghanees Mohammed Kudus actief op het WK.

Ajax is de enige Nederlandse club die een miljoenenbedrag ontving. Op de tweede plaats volgt PSV met een bedrag van 930.638 euro. Feyenoord moet zich tevredenstellen met 712.275 euro.

Opvallend is dat ook enkele clubs uit de Keuken Kampioen Divisie een vergoeding ontvingen. Tijdens het WK speelden Heracles Almelo, FC Dordrecht en VVV-Venlo op het tweede niveau in Nederland.

De FIFA compenseert de clubs omdat ze hun spelers vanwege het WK in de winter een maand moesten missen. Ze kregen een dagelijks bedrag van 9.823 euro per speler, ongeacht het aantal speelminuten op het WK. Het totale bedrag per speler wordt verdeeld over de club(s) waarvoor hij uitkwam in de twee jaar voorafgaand aan het WK.

Bij elkaar opgesteld ontvingen de Nederlandse clubs 5.939.983 euro, zo'n 4 procent van het totaal. 440 clubs uit 51 landen moesten in totaal 837 spelers een maand missen.