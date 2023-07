PSV kan gehuurde Sávio niet behouden: Braziliaans talent gaat naar Girona

Delen via E-mail

PSV kan komend seizoen niet meer beschikken over Sávio. De Eindhovenaren hadden de talentvolle Braziliaanse aanvaller ondanks een mislukte huurperiode graag behouden, maar hij gaat op huurbasis naar Girona.

Sávio staat onder contract bij het Franse Troyes, dat onder de City Football Group valt. De negentienjarige vleugelspeler is door die constructie eigenlijk eigendom van Manchester City.

Volgens Nederlandse en buitenlandse media wilde PSV graag langer door met Sávio, ook al beleefde hij ondanks zijn grote belofte een teleurstellend seizoen in Eindhoven. Mede door blessureleed kwam hij slechts zes keer in actie in de Eredivisie.