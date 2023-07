VS laat zich verrassen in halve finale Gold Cup, Mexico wél naar eindstrijd

De Verenigde Staten hebben donderdag verrassend naast een plek in de finale van de Gold Cup gegrepen. Panama was na strafschoppen te sterk in San Diego. Mexico haalde de eindstrijd door Jamaica met 3-0 te verslaan.

Bij de VS tegen Panama scoorden beide ploegen na negentig doelpuntloze minuten één keer in de verlenging. Panama nam de leiding via Iván Anderson, waarna een doelpunt van Jesús Ferreira tot een penaltyreeks leidde.

In die strafschoppenserie kwamen missers van Ferreira en Cristian Roldan de Amerikanen duur te staan. Bij de VS had Djordje Mihailovic van AZ een basisplaats. Voormalig Vitesse-verdediger Matt Miazga viel in.

Panama staat na 2005 voor de tweede keer in de finale van de Gold Cup. De ploeg voorkwam dat de eindstrijd voor de derde keer op rij - en voor de achtste keer in totaal - tussen de VS en Mexico gaat.

De Mexicanen waren later op de avond een maatje te groot voor Jamaica. Henry Martín, Luis Chávez en Roberto Alvarado scoorden. Ajacied Jorge Sánchez had een basisplaats, terwijl Edson Álvarez en Feyenoorder Santiago Giménez het moesten doen met een invalbeurt.

Mexico, dat vorig jaar in de finale van de VS verloor, pakte de Gold Cup al zeven keer. De Amerikanen wonnen het toernooi voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied net zo vaak.