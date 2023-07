Milinkovic-Savic verlaat Lazio en kiest ook voor topsalaris in Saoedi-Arabië

Sergej Milinkovic-Savic heeft zich woensdag definitief verbonden aan Al Hilal. De Servische middenvelder komt voor ongeveer 40 miljoen euro over van Lazio, waar hij de laatste acht jaar speelde.

De spelmaker is zeker niet de eerste topspeler die kiest voor een lucratief avontuur in Saoedi-Arabië. In januari tekende Cristiano Ronaldo bij Al Nassr, waarna sterren als Karim Benzema en N'Golo Kanté (beiden Al Ittihad) ook in de oliestaat neerstreken.