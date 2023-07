Feyenoord met teruggekeerde internationals te sterk voor Club Brugge

Feyenoord heeft woensdag ook de tweede oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De ploeg van trainer Arne Slot was in Barendrecht met 2-0 te sterk voor Club Brugge.

Timon Wellenreuther, vorig jaar tweede doelman achter Bijlow, was de man van de wedstrijd op het terrein van VV Smitshoek. De doelman kwam na rust als vervanger van Bijlow het veld in en keerde twee strafschoppen. De 2-0-eindstand stond dankzij doelpunten van Danilo en Igor Paixão voor rust al op het scorebord.

Het Belgische Union is zaterdag de volgende tegenstander van de Rotterdammers. De kampioen zet het seizoen op 4 augustus officieel in gang, wanneer KNVB-bekerwinnaar PSV de opponent is in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.