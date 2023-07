FC Barcelona legt miljoenen neer voor Braziliaans toptalent Vitor Roque

FC Barcelona heeft zich versterkt met het Braziliaanse toptalent Vitor Roque. De achttienjarige spits maakte de afgelopen maanden grote indruk bij Atlético Paranaense, dat minimaal 30 miljoen euro ontvangt voor het talent.

FC Barcelona meldt dat Roque in principe pas volgend jaar zomer aansluit bij de club. De Braziliaan heeft zich tot medio 2031 verbonden aan de Catalanen. De gelimiteerde afkoopsom in zijn contract bedraagt 500 miljoen euro.

Roque maakte in 2021 op zestienjarige leeftijd zijn profdebuut bij Cruzeiro, waarna hij een jaar later overstapte naar Atlético Paranaense. De spits, die ook op de vleugels uit de voeten kan, is fysiek sterk en snel. In 42 competitieduels liet hij twaalf goals en vier assists aantekenen.