AZ boekt zonder door AC Milan begeerde Reijnders spectaculaire oefenzege

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

AZ heeft de tweede oefenwedstrijd in de aanloop naar het nieuwe seizoen op een spectaculaire manier gewonnen. De ploeg van trainer Pascal Jansen vocht zich woensdag tegen Standard Luik terug van een achterstand en won met 4-3.

Na de 0-2 had Dani de Wit voor de aansluitingstreffer gezorgd. In de tweede helft trok AZ de winst alsnog naar zich toe dankzij Zico Buurmeester, Yusuf Barasi en Ernest Poku.

De negentienjarige Poku scoorde vlak voor tijd en voorkwam daarmee dat AZ voor de tweede keer in vijf dagen met 3-3 gelijkspeelde. Zaterdag was 3-3 de eindstand tegen Shakhtar Donetsk.

Bij AZ deed Tijjani Reijnders niet mee. De 24-jarige middenvelder staat voor een toptransfer naar AC Milan, waarmee AZ al een tijdje in onderhandeling is. Vermoedelijk is er op korte termijn witte rook.