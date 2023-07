Onana wordt bij United herenigd met Ten Hag en krijgt erfenis De Gea in handen

Delen via E-mail

André Onana heeft donderdag zijn transfer van Internazionale voor Manchester United afgerond. De oud-keeper van Ajax wordt op Old Trafford herenigd met trainer Erik ten Hag en is de opvolger van David de Gea.

United betaalt naar verluidt maximaal 55 miljoen euro voor de 27-jarige Onana, die tot medio 2028 tekent met een optie op nog een jaar. Hij is na Mason Mount de tweede zomeraanwinst bij de club die vorig seizoen derde werd in de Premier League.

"Het is een enorme eer om voor United uit te komen", zegt Onana op de site van United. "Ik heb mijn hele leven hard gewerkt en veel obstakels moeten overwinnen om dit punt in mijn leven te bereiken."

"Ik kijk ernaar uit om weer met Ten Hag te werken. Ik hoop een rol te kunnen spelen in het succes dat Ten Hag wil bereiken met deze geweldige club."

Onana had er pas een jaar op zitten bij Inter, dat hem overnam van Ajax. De international van Kameroen maakte indruk in Milaan en haalde de finale van de Champions League met de club.

In 2015 plukte Ajax Onana weg bij FC Barcelona. De doelman won meerdere prijzen met de Amsterdammers, waaronder drie landstitels. Daarnaast bereikte de ploeg van Ten Hag in 2019 de halve finales van de Champions League.

Na een aantal heel goede jaren eindigde de periode van Onana bij Ajax in mineur. Hij kreeg in februari 2021 een schorsing van twaalf maanden voor het gebruik van het verboden middel furosemide. Na zijn schorsing keepte hij mede door een blessure nog slechts een handvol duels voor Ajax. Hij besloot zijn contract niet te verlengen en stapte transfervrij over naar Inter.