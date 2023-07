Van der Sar ligt nog altijd op intensive care: 'Hij is in staat te communiceren'

Voormalig Ajax-directeur Edwin van der Sar ligt na zijn hersenbloeding nog altijd op de intensive care, maar kan wel communiceren met zijn familieleden. Dat meldt zijn vrouw Annemarie van der Sar dinsdag in een update over zijn situatie.

"Edwin ligt nog op de intensive care, maar is stabiel. Hij verkeert niet in levensgevaar. Elke keer als we hem bezoeken, is hij in staat met ons te communiceren. We moeten geduldig afwachten hoe zijn situatie zich zal ontwikkelen", schrijft Annemarie van der Sar.

Van der Sar ligt sinds vrijdag in het ziekenhuis, nadat hij op een Kroatisch eiland was getroffen door een bloeding rond de hersenen. Met een helikopter werd de onlangs bij Ajax vertrokken bestuurder naar het ziekenhuis vervoerd.

Ajax meldde vrijdag dat de oud-keeper op dat moment al buiten levensgevaar was. Het is de tweede keer dat de familie Van der Sar een dergelijk drama te verwerken krijgt: Annemarie van der Sar werd in 2009 getroffen door een hersenbloeding.

Haar herstel nam lange tijd in beslag. In 2017 verklaarde Van der Sar dat zijn vrouw op de weg terug was en het goed maakte. Na het voorval zette hij zich met een eigen foundation in voor mensen met hersenletsel. De foundation ging in 2021 samenwerken met de Hersenstichting.

Van der Sar stopte enkele weken geleden bij Ajax

Zo'n anderhalve maand geleden maakte Van der Sar bekend te stoppen als algemeen directeur van Ajax. "Na bijna elf jaar in de directie ben ik op. Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en andere dingen te gaan doen", vertelde hij bij zijn vertrek.

Bij Ajax was de oud-international sinds 2013 directeur. Samen met technisch directeur Marc Overmars zette Van der Sar de club weer internationaal op de kaart. Het afgelopen seizoen liep het op sportief gebied beduidend minder bij de club.

Van der Sar droeg zelf als speler het leeuwendeel van zijn carrière het shirt van Ajax. Ook kwam hij uit voor Manchester United, Fulham en Juventus. De voormalige keeper kwam 130 keer uit voor Oranje en was daarmee lange tijd recordinternational van Nederland.

